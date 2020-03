British Airways sospende voli da Gatwick: «Circostanze senza precedenti»

British Airways sospenderà tutti i collegamenti con l’aeroporto di Londra Gatwick a causa del calo della domanda legato all’emergenza coronavirus. Lo riferisce la Bbc, ricordando come ieri Easy Jet, per analoghi motivi, abbia deciso di mettere a terra tutta la sua flotta in attesa di una ripresa del mercato.

In una mail indirizzata dal management di British Airways ai dipendenti e visionata dall’emittente britannica, si spiega che la compagnia si trova ad operare in “circostanze senza precedenti”. “A causa delle notevoli restrizioni e del difficile contesto di mercato, come molte altre compagnie aeree, sospenderemo temporaneamente i nostri voli programmati a Gatwick”, ha dichiarato la compagnia aerea. La British continuerà invece ad operare da Heathrow.

(Ph Shutterstock)