Brugnaro: «Veneziani, alle 12 uscite sul balcone per minuto di silenzio. Io ci sono»

Oggi alle 12, in tutta Italia si osserverà un minuto di silenzio in onore delle oltre 10mila vittime del covid-19. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha postato questa mattina un suggestivo video da Ca’ Farsetti, sul Canal Grande, per invitare i suoi concittadini a partecipare all’iniziativa.

Alle 12 un minuto di silenzio in tutti i comuni italiani in segno di lutto e solidarietà.

Io sarò davanti a Ca’Farsetti con la fascia tricolore. Invitiamo la cittadinanza a uscire dal balcone e a partecipare.

👉🏻Al termine partiranno l’Inno di Mameli e della Città di #Venezia. pic.twitter.com/0TpL9cBEon — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) March 31, 2020