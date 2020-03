Zaia: «Settimana cruciale: si decide se andiamo a schiantarci o ne usciamo»

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel punto stampa di oggi, martedì 31 marzo, ha reso noto il bollettino della Regione aggiungendo che «abbiamo superato i 105 mila tamponi, stanno arrivando 10 mila di quelli rapidi. In laboratorio c’è un accumulo di tamponi, soprattutto a Padova, e quindi c’è un po’ di rallentamento che stiamo risolvendo».

«Non si esce più, si sta a casa la sera: abbiamo ridotto le interazioni e gli spostamento. Per questo abbiamo un ritardo di 5 giorni dal modello matematico. Non vi sto dicendo di festeggiare, vi sto dicendo che siamo al punto decisivo: da qui si decide se ne usciremo oppure andremo a schiantarsi contro un muro. Quindi pancia a terra e continuiamo con questo sacrificio. Voglio ringraziare soprattutto i giovani che fino a due mesi fa erano abituati ad avere porte aperte e libertà e si stanno adattando. Continuate a stringere i denti perchè siete il motore di questa partita. Alla fine si dovrà scrivere che i nipoti hanno salvato i nonni».

«Abbiamo scritto a tutti i Prefetti perchè non è giusto che chi è entro i 200 metri per prendere una boccata d’aria o fumare una sigaretta venga multato. Almeno un minimo di libertà»

«Attenzione che è la settimana cruciale: se sbagliamo qui ci incasiniamo la vita. Noi veneti abbiamo affrontato con serietà questa partita ma non possiamo ancora a cantare vittoria. Se riuscite ad avere una mascherina usatela sempre. Se non ce l’avete usate una sciarpa, un foulard, utilizzare qualcosa per coprirvi naso e bocca. Ho chiesto che si liberalizzi lo scambio di mascherine perchè quelle chirurgiche ormai si trovano. Spero che il governo dia il via libera per rendere fattibile che i cittadini possano acquistarle nei supermercati».

«Voi sapete che siamo quelli dei test: oggi vi dico che abbiamo approvato una relazione per partire con i test sierologici. Vuol dire che facciamo i prelievi del sangue, analizziamo le due immunoglobuline le quali ci dicono per ogni individuo se ha già gli anticorpi e se ha già l’immunizzazione. Nei promessi sposi c’era la figura dei monatti, quelli che portavano nei lazzareti gli appestati senza ammalarsi. Inizieremo con i dipendenti della sanità e le case di riposo. Validata l’operazione poi è estendibile a tutti gli altri a partire dai lavoratori. Ci stiamo lavorando da giorni, oggi è ufficiale. Ulteriore passo in avanti».