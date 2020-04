Coronavirus, Ulss 8 Berica: 6301 tamponi eseguiti, 686 casi positivi

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 1 aprile 2020 – Stamane 1 aprile non si registrano decessi all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Il bollettino diffuso dall’azienda socio-sanitaria rileva 686 casi positivi nel vicentino a seguito dei 6301 tamponi effettuati dal primo marzo ad oggi. 136 i pazienti ricoverati, di cui 26 in terapia intensiva e 75 in malattie infettive. 952 le persone in sorveglianza attiva; 484 quelle in sorveglianza fiduciaria passiva.