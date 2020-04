Libri, l’e-book più scaricato al mondo è il manuale italiano per best seller

E’ italiano l’ebook più scaricato su Amazon. ‘Bestseller Amazon‘, pubblicato da Bruno Editore è, infatti, il volume digitale primo in classifica oltre che su Amazon Italiaanche su Amazon Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna e Canada. Il libro è, inoltre, il numero 1 nell’ultra competitivo Amazon Usa. Il volume, dal titolo completo ‘Bestseller Amazon Come Pubblicare un Libro e Scalare le Classifiche per Essere Numero1 Bestseller su Amazon con il Protocollo di Lancio, di Prezzo e di Posizionamento Seo’, è scritto dal massimo esperto di editoria online, Giacomo Bruno, conosciuto per essere il papà degli ebook, avendoli portati nel nostro Paese nel lontano 2002.

Il libro, il ventisettesimo scritto da Giacomo Bruno, è un manuale chemostra come portare il proprio volume in cima alle classifiche do Amazon, attraverso un protocollo di pubblicazione testato su centinaiadi autori, diventati tutti Bestseller entro le prime 24 ore dal lancio. Risultato, questo, frutto di una strategia che l’autore sintetizza in tre punti strategici: procedura di lancio, politica del prezzo, e posizionamento semantico.

«Molti professionisti e imprenditori mi hanno chiesto per quale motivo abbia deciso di condividere pubblicamente le strategie che io stesso utilizzo per gli autori della nostra casa editrice. Il mio obiettivo è molto chiaro – conclude Giacomo Bruno – Con Bruno Editore abbiamo già aiutato oltre 2.000.000 di lettori a migliorare la propria vita e ad acquisire nuove competenze, grazie ai nostri libri. Nei prossimi 5 anni vogliamo arrivare a 10.000.000 di italiani. Con il mio ultimo libro intendo formare almeno 1.000 nuovi autori professionisti ogni anno: con una media di 2.000 copie a testa, l’obiettivo è raggiunto».

