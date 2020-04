Aiuti per la spesa: a Treviso buoni da 70 a 200 euro

La Protezione Civile nazionale ha riconosciuto al Comune di Treviso la somma complessiva di 450 mila euro da destinare all’acquisto di buoni spesa utilizzabili per generi alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali e farmacie del territorio e destinati alle famiglie o beneficiari individuati dai Servizi Sociali del Comune di Treviso. La spesa verrà pagata con buoni alimentari emessi dall’Ente.

Valore dei voucher e come richiederli

Il Comune di Treviso sosterrà le spese per gli acquisti effettuati dai nuclei famigliari individuati dai Servizi Sociali ai quali saranno consegnati i titoli di acquisto tali da coprire il fabbisogno settimanale fissato a 70 euro per il nucleo composto da una sola persona, 120 euro per quelli composti da due persone, 150 euro per tre persone, 180 per quattro persone fino ai 200 per le famiglie da cinque o più persone. Gli acquisti con queste modalità saranno usufruibili dai cittadini beneficiari a partire da lunedì 6 aprile 2020 fino ad esaurimento risorse economiche. Inoltre, già dal pomeriggio di mercoledì 1 aprile, sarà scaricabile dal sito web o compilabile direttamente online su comune.treviso.it il modello di autocertificazione per i cittadini beneficiari. Seguiranno, giovedì 2 aprile, tutte le informazioni sulle modalità di erogazione dei buoni.

Esercizi commerciali: come si può aderire

Gli esercizi commerciali potranno manifestare il proprio interesse ad aderire al progetto di distribuzione di generi di prima necessità e prodotti alimentari inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica *protected email* o una PEC all’indirizzo *protected email* .

Le attività aderenti dovranno riconoscere uno sconto del 10% sull’importo complessivo della spesa. L’elenco sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Treviso e sarà dato ampio risalto all’adesione tramite i canali istituzionali e social dell’Ente.

(ph: imagoeconomica)