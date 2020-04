Agenzia Entrate: «Sì ad aiutare chi lavora in nero, no a nuovi condoni»

Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital si è detto d’accordo ad aiutare chi lavora in nero ma non ai condoni. «Mai come in questa fase è giusto dire che non si può lasciare nessuno indietro. Le fasce di popolazione che vivono ai margini vanno sostenute, e il governo sta cercando di introdurre le misure necessarie. Non è una questione fiscale ma una questione di equità», ha precisato.

Per quanto riguarda la pace fiscale proposta ieri da Matteo Salvini, Ruffini commenta: «Da cittadino e da avvocato, dico che si sono trovate tante giustificazioni per fare condoni in momenti storici meno drammatici di questo, il che non vuol dire che sia corretto farlo. Non è allo studio una misura simile. Dobbiamo aver di fronte la realtà. Grazie a chi paga le tasse abbiamo introiti annuali vicini ai 500 miliardi, a loro occorre dire grazie perché è così che andiamo avanti, ma non è al momento in atto una discussione sui condoni».

Allo stesso tempo, «occorre dire che, a fronte di quei 500 miliardi di entrate spontanee, c’è un’evasione fiscale di poco meno di 100 miliardi, una cifra spropositata, pensate a quanti macchinari sanitari avremmo in più. Un condono su quei soldi non sarebbe un segnale incoraggiante per chi ogni anno ha pagato».

(ph: imagoeconomica)