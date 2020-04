Coronavirus in Veneto: i positivi salgono a 9748 ma calano i ricoverati

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi, mercoledì 1 aprile, a 9748, con 123 casi in più rispetto alla rilevazione delle ore 8 di questa mattina; le persone in isolamento sono salite a 20275; calano invece i ricoverati negli ospedali a 1696, 22 in meno rispetto a questa mattina, così come i pazienti in terapia intensiva, scesi a 348, 2 in meno rispetto alla precedente rilevazione, i decessi totali sono stati 517, 489 in ospedale, con 16 morti in più; saliti a 961 i guariti dimessi.

È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto.

Fonte: Adnkronos

(ph. Imagoeconomica)