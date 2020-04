Coronavirus in Veneto: positivi a quota 10111, meno pazienti in terapia intensiva

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi a 10111, 363 in più rispetto a ieri, i pazienti ricoverati sono scesi a 1670, 26 in meno rispetto a ieri sera ed anche quelli in terapia intensiva sono scesi a 345, 3 in meno rispetto a ieri, le persone isolate sono 20278, i deceduti in totale dal 21 febbraio sono stati 532, 503 in ospedale, con 14 morti da ieri sera, i guariti dimessi sono saliti a 1001.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 8 di stamane, giovedì 2 aprile.

Fonte: Adnkronos

(ph. Imagoeconomica)