Dispositivi medici e di protezione, Bottacin ad Arcuri: «Numeri non tornano»

L’assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin, ha pubblicato su Facebook la lettera inviata oggi al commissario all’emergenza sugli approvvigionamenti Domenico Arcuri dove spiega che alcuni numeri «che abbiamo rilevato in base ai nostri controlli in accettazione non tornano con quanto contenuto nel sito del ministero della Sanità».

«A titolo di esempio si evidenzia che abbiamo 7 respiratori ed 8 carrelli per gli stessi per cui il carrello in più non può essere da noi utilizzato e quindi redistribuito ad altri enti. Risulta evidente che sarebbe opportuno allineare i dati – conclude Bottacin – in modo da garantire la massima efficacia nella risposta all’epidemia Coronavirus».