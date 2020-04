L’analisi di Confindustria: «Tornati indietro di 42 anni»

Un «impatto devastante», il «peggior scenario possibile». Vengono definiti così i dati pubblicati dall’indagine mensile sulla produzione industriale del centro studi di Confindustria (Csc). «L’economia italiana è avvitata in una recessione che sarà profonda e la cui durata dipenderà dai tempi di uscita dall’emergenza», spiegano ancora. Secondo le stime, la pandemia di covid-19 «affonda la produzione in marzo (-16,6%) e nel primo trimestre (-5,4%), e le prospettive sono in forte peggioramento». Un calo che risulta il peggiore mai registrato da 11 anni a questa parte. A livello mensile, invece, non si registrava un calo del genere da 42 anni.

«In Italia la caduta dell’attività stimata per marzo (-16,6%), se confermata dall’Istat, rappresenterebbe il più ampio calo mensile da quando sono disponibili le serie storiche di produzione industriale (1960) e porterebbe i livelli su quelli di marzo 1978 – si legge nel rapporto -. La produzione industriale nel primo trimestre 2020 è attesa diminuire del 5,4%, il calo maggiore da undici anni. L’arretramento stimato nel primo trimestre 2020 sarebbe il più forte dal primo trimestre del 2009, quando l’attività era scesa dell′11,1% congiunturale. Per quanto riguarda le prospettive nel secondo semestre di quest’anno, la variazione acquisita nel secondo è di -12,5% e la caduta dell’attività potrebbe raggiungere almeno il 15%».

Quindi, secondo gli analisti, le misure di contenimento del coronavirus «hanno determinato un doppio shock negativo: dal lato della domanda, con il rinvio delle decisioni di spesa dei consumatori, la chiusura di numerose attività commerciali (nei settori della ristorazione, alloggi, trasporti, attività culturali e di intrattenimento) e l’azzeramento dei flussi turistici; dal lato dell’offerta, con il blocco di numerose attività produttive, sia per decreto sia per consentire la sanificazione dei luoghi di lavoro delle imprese funzionanti. Necessario non ritardare più le misure di sostegno ad imprese e lavoratori, per non peggiorare la situazione».

(ph: shutterstock)