Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: 777 casi positivi, 145 ricoverati, 20 in terapia intensiva

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 2 aprile 2020 – Nessun decesso nella giornata odierna sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana. Lo rileva il bollettino dell’azienda socio-sanitaria di oggi, giovedì 2 aprile, aggiornato alle 16.

777 i casi positivi, su un totale di 5673 tamponi effettuati a pieno regime nei laboratori Ulss 7 a cui si sommano le refertazioni provenienti dal laboratorio di Padova. Sono 145 i ricoverati: 16 all’ospedale di Bassano, 13 ad Asiago, 109 al nosocomio di Santorso, 7 a Marostica. Di questi, 20 sono in terapia intensiva, in prevalenza a Santorso. 676 i pazienti in sorveglianza attiva. 37 i decessi avvenuti finora nelle strutture ospedaliere dell’Ulss 7 Pedemontana.

(ph. Imagoeconomica)