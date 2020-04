Coronavirus: Di Maio, ‘Paesi stranieri pronti a inviarci medici e infermieri’

Roma, 2 apr. (Adnkronos Salute) – Diversi Paesi stranieri sono pronti ad inviare personale medico per aiutare l’Italia a fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un post su Facebook.

“Nelle ultime ore ho sentito diversi ministri degli Esteri che mi hanno trasferito la solidarietà dei loro governi confermandomi che vogliono continuare ad aiutare l’Italia – ha affermato Di Maio – E questa, lasciatemelo dire, è sempre una bella notizia. Soprattutto se in segno di amicizia vogliono inviarci loro medici e infermieri per far riprendere fiato ai nostri”.