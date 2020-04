Coronavirus: Gb, 569 morti in un giorno, totale sale a 2921 vittime

Londra, 2 apr. (Adnkronos Salute) – Sono 569 i morti causati dal coronavirus registrati in Gran Bretagna in 24 ore per un totale di 2.921 decessi. Lo ha riferito il sito del ‘Guardian’ precisando che i dati del Dipartimento della Salute sono aggiornati alle 17 ora locale di ieri pomeriggio. Secondo il Dipartimento, i positivi sono saliti a 33.718 su un totale di 163.194 persone sottoposte a tampone. Questi ultimi dati sono aggiornati alle 9 di questa mattina.