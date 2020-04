M5S: «Sanità: basta Regioni, torni allo Stato»

«Riforma per ridare allo Stato la competenza sulla sanita’? Dopo l’emergenza, magari, noi porteremo avanti questa proposta, noi siamo sempre stati per riportare la sanita’ a livello nazionale».

Lo ha detto il viceministro dell’Interno e capo politico del M5S, Vito Crimi, ospite di “Agora'”, su Rai Tre. Crimi ribadisce poi la proposta di tagliare lo stipendio dei parlamentari in questo momento di emergenza: «Dobbiamo dare l’esempio per primi».

A proposito delle restrizioni, dice: «Con la Circolare del Ministero dell’Interno che consente l’uscita di bambini da casa accompagnati da un genitore «non cambia niente: e’ consentita, come sempre, l’attivita’ motoria necessaria attorno a casa. E’ stato aggiunto che e’ compresa l’attivita’ motoria necessaria per i bambini. Quindi oltre a quella mia necessaria, se porto il bambino piccolo e’ consentito, sempre nei 200 metri vicino casa. Non cambia nulla». «Le Circolari – ha sottolineato Crimi – sono per gli agenti accertatori perche tutti agiscano nello stesso modo, per evitare che uno dica ‘questo non e’ consentito’. Se io ho un bambino di 2 anni e lo porto con me attorno a casa, questo puo’ essere consentito».

Infine si e’ soffermato sulla situazione di grande sofferenza che vive Brescia e sulla necessita’ di strutture: «Sono stati depositati i progetti, ora cominicamo a battere i pugni. Mi occupero’ di chiedere personalmente a Fontana che fine fanno gli 8 milioni di euro», destinati alla Regione Lombardia col decreto Cura Italia. Crimi ha quindi aggiunto: “Occorre che si diano una mossa per dare una risposta alla comunita’ bresciana che ne ha necessita’ immediata».