Parisi: «Seconda quarantena ad Hong Kong? Falso, non c’è stata neanche la prima»

Heather Parisi, che da tempo vive ad Hong Kong con la sua famiglia e nel corso di questa emergenza ha sempre tenuto informati i suoi follower sulla situazione nel Paese, ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio1 ha dichiarato: «Attualmente qui ci sono circa 700 casi e 4 morti, la situazione con la Cina è totalmente diversa. Le scuole sono chiuse dal 24 gennaio, mai chiusi negozi, uffici e ristoranti. Per me la vita non è cambiata, è la stessa di sempre».

L’ex ballerina continua: «Senza fare polemiche ci sono state persone che sono scappate da Hong Kong con le loro famiglie perché avevano paura e invece hanno visto poi che la situazione qui non era grave e sono rientrati. Non hanno, però, seguito i comportamenti corretti. E così da circa un mese chiunque arrivi a Hong Kong dall’estero viene messo in quarantena fuori, deve restare nella propria casa con un braccialetto che avverte la polizia se esci. E credetemi ci sono stati molti arresti perché la gente esce di casa e va a bere e a fare le feste».

Infine la Parisi risponde alla domanda se è vero che ad Hong Kong ci sia una seconda quarantena per il Coronavirus: «No, non c’è stata nemmeno una prima quarantena, chi è rimasto a casa lo ha fatto esclusivamente su base volontaria. Io però adoro stare a casa, dopo Fantastico 4 mi chiusi in casa quattro mesi».