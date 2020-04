Baldin (M5S): «Stop al progetto inceneritore di Fusina. Ho coinvolto Costa»

«Anche in questi giorni, così delicati, la Regione sta portando avanti il nuovo progetto dell’inceneritore di Fusina. Chiedo la sospensione dell’iter in corso, perché i cittadini devono essere messi nelle condizioni di poter esprimere il proprio dissenso».

Con queste parole, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Erika Baldin, informa del «paventato ampliamento e aggiornamento tecnologico del polo dei rifiuti di Fusina, a Venezia». «Sono preoccupata per l’area di Chioggia perché mi sono giunte voci in merito a una possibile autorizzazione, in commissione regionale, a maggio. Per questo, ho già contattato il Ministero dell’Ambiente (che fa capo al pentastellato Sergio Costa) per fermare la procedura. Le dimensioni del progetto – spiega la consigliera M5S – vanno infatti oltre i 67 megawatt termici e pertanto richiedono un’autorizzazione da parte della commissione di impatto Ambientale nazionale: non basta il via libera regionale, se si superano i 50 megawatt».

«Il sovradimensionamento dell’impianto è una delle questioni principali – continua Baldin – Inutile che i proponenti raccontino le solite favole. Con le nuove capacità previste, per la produzione di CSS – combustibile solido secondario, si passa dalle attuali 258.500 alle 450.000 tonnellate/anno; l’impianto sarebbe mezzo vuoto se bruciasse solo le 160.000 tonnellate/anno del bacino veneziano, che ha un trend in costante calo. Quindi che faranno? L’ovvia risposta è che porteranno a bruciare, in laguna, in piena zona di interesse ambientale, i rifiuti di altre regioni».

«Sulla questione ho già presentato una mozione in Regione, ma non mollo la presa – conclude Erika Baldin – I comitati, i cittadini, tutti i comuni contrari chiedono che non si abbassi la guardia. Il nuovo impianto potrà trattare anche fanghi contaminati da PFOA e PFAS: non possiamo permetterlo. In futuro dovranno essere prodotti meno rifiuti, senza enormi strutture, sotto casa, che ne bruciano sempre più».