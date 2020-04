Dopo il caos Inps sceglie l’accesso “a turni”: come funziona

Da oggi «l’accesso ai servizi telematici dell’Inps è contingentato». Lo comunica l’Istituto di previdenza sul sito internet. Dalle ore 8.00 alle ore 16.00 i servizi saranno disponibili per patronati e intermediari abilitati, che potranno operare secondo le consuete modalità di accesso. Mentre dalle ore 16.00 alle ore 8.00 i servizi saranno disponibili per i cittadini, che potranno operare utilizzando le credenziali di accesso attualmente disponibili.

Intanto non si placano le polemiche sulla gestione e sui problemi sorti ieri quando il sito è andato completamente in tilt. Matteo Salvini commenta su Facebook: «Possibile che solo in Italia non si dimetta mai nessuno per chiedere scusa di quello che accade? Non è Salvini che alimenta la polemica, c’è qualcosa che non va all’Inps».

(ph: imagoeconomica)