In aiuto dell’Inps arriva… Pornhub: «Vi prestiamo i nostri server»

Le oltre 1,5 milioni di domande inoltrate al portale dell’Inps per richiedere il bonus previsto dal decreto sull’emergenza Coronavirus hanno mandato in tilt il sito facendolo crollare. In aiuto della Previdenza Sociale arriva qualcuno di inaspettato: Pornhub, il famoso portale porno che su Instagram scrive: «Vorremmo offrirvi aiuto per potenziare il vostro sito grazie ai nostri server, contattateci».

In molti infatti si sono chiesti come sia possibile che un sito come Pornhub, con 120 milioni di utenti al giorno, non vada mai offline nemmeno in questi giorni di quarantena mentre il sito dell’Inps è crashato subito nonostante si fossero preparati ad un traffico maggiore di circa 4 milioni di utenti.