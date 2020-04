Coronavirus in Veneto: +23 morti ma calano i pazienti ricoverati

Sono saliti a 10581 i casi positivi al coronavirus in Veneto. 117 in più rispetto alle 8 di oggi, venerdì 3 aprile.

Si confermano 20238 le persone in isolamento domiciliare; 1598 i ricoverati negli ospedali, -31 da questa mattina; 95 quelli trasferiti in strutture territoriali da ospedali per acuti; 317 i pazienti in terapia intensiva, 8 in meno rispetto alla precedente rilevazione. I morti sono 598, +23 da questa mattina, di cui 557 spirati negli ospedali.

Sono i numeri del bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 17 di venerdì 3 aprile.