«L’Olanda che fa ostruzionismo? Sarebbe da bombardare»

«L’Olanda? Farei partire l’aeronautica militare a bombardargli le dighe così si allaga e poi vediamo se fa ancora ostruzionismo». Agostino Bonomo è alla guida di Confartigianato Veneto dal 2016 (55 mila imprese associate su un totale di 127 mila) e non è nuovo alla schiettezza. Ma la situazione di crisi economica in cui l’emergenza coronavirus ha catapultato l’Italia e il Veneto sembrano imporgli toni ancora più forti. A detta del presidente dell’associazione di categoria, a causa della pandemia il 63% degli artigiani veneti ha chiuso. Alcune obbligate per decreto, altre, che pure rientrano nella lista dei codici Ateco delle attività autorizzate, per propria volontà, a tutela della salute dei lavoratori.

«A viverla peggio è il settore della manifattura, in particolare la meccanica – spiega – Molte di queste aziende hanno clienti non italiani e se sono italiani questi esportano». Poi c’è la moda: «Il settore se l’è già messa via, sono andate perse le collezioni primavera-estate, i negozi rinunciano agli ordini o non pagano perché essendo chiusi non hanno liquidità per farlo». E ancora, il turismo: «Sul Garda, che aprivano la stagione il 15 marzo, hanno già perso un mese e ammesso e non concesso che dopo Pasqua possano riaprire, sarà difficile vedere turisti. Stessa cosa vale per gli alberghi di Abano Terme, che erano nel pieno della stagione. Quando parlo del turismo mi riferisco a tutto l’indotto. Per fare un esempio banale, con i bar chiusi il Caffè Vero è fermo, parliamo di una realtà con 200 dipendenti e 150 commerciali che girano l’Italia».

«E noi come saremo dopo?», s’interroga Bonomo. «Io sono di Asiago, l’agriturismo Ca’ Sorda fa d’estate duecento coperti a mezzogiorno e altrettanti alla sera. Andremo ancora ad ammassarci nei ristoranti, dove non potremo rispettare il metro di distanza dai nostri commensali? Probabilmente subito no, ci vorrà tempo per digerire la psicosi che s’ingenererà». Tanti hanno attivato la procedura per la cassa integrazione. Realtà spesso familiari, in cui il titolare lavora gomito a gomito con i propri dipendenti. Al di là dell’aspetto puramente economico, c’è un impatto sociale e umano della crisi, che Bonomo analizza con dei distinguo: «Un dato su tutti: diversi dipendenti dell’industria che erano collocati in ferie o permesso si sono messi in malattia. Ne hanno parlato diversi giornali. Ecco, questo fenomeno nell’artigianato non esiste. Se qualcuno si è messo in malattia è perché è davvero ammalato. Nelle nostre imprese c’è un forte senso di responsabilità tanto nei collaboratori quanto nei datori di lavoro. Tant’è che i nostri associati ci chiamano per chiederci come possono mettere in sicurezza i loro dipendenti, questo è il loro primo pensiero, anche in riferimento agli ammortizzatori sociali. In centinaia chiamano i nostri uffici per chiederci quando i loro dipendenti riusciranno a prendere la cassa integrazione e se in riferimento a marzo o aprile saranno pagati negli stessi tempi in cui prendevano lo stipendio».

Il presidente di Confartigianato è convinto che «da questa sciagura ne usciremo migliori sia dal punto di vista economico e organizzativo ma anche umano. E magari consapevoli che le imprese italiane è meglio tenersele che venderle…». Il pericolo di perdere mercato è concretissimo: «In giro per il mondo poco gliene frega che l’Italia sia messa in queste condizioni, rischiamo di essere sostituiti dai nostri competitor internazionali. Stavamo già vendendo a pezzi l’Italia prima del Covid-19. Basti pensare alla grande distribuzione di prodotti alimentari o ai grandi marchi della moda che sono diventati francesi. Con la Cina che si sta comprando pezzi della nostra manifattura. Pensiamo alla Forgital, ad esempio, acquisita per un miliardo da un fondo dove la più grande partecipazione è cinese».

Chi dovrebbe vigiliare su queste azioni “predatorie”? Bonomo punta il dito contro Bruxelles: «Dovremmo avere un’Europa più forte. Europa che da un bel pezzo, infatti, non la chiamiamo più “Comunità” europea… L’Europa deve tornare ad essere tale, solo quando sei comunità allora sei forte. L’emergenza sanitaria acutizza tutte le debolezze e le contraddizioni dell’Europa. Gli stress test sono la migliore occasione per testare da un lato la capacità delle persone, dall’altra delle organizzazioni complesse. Non è possibile che l’Olanda che ha 12 milioni di abitanti si metta a fare delle ostruzioni rispetto ai tre quarti di un’Europa che sta soccombendo con problemi importanti nell’economia. Quando hai ucciso Francia, Spagna e Italia e le hai ridotte come la Grecia cos’hai ottenuto? Allora facciamo partire l’aeronautica militare a bombardargli le dighe così si allagano e poi vediamo. Con 12 milioni di abitanti in una situazione del genere non possono essere così impietosi da una parte e dall’altra imporre la loro capacità di veto che non può esserci».

L’Italia ha le sue colpe pregresse: «Facendo sempre un ragionamento controcorrente, non voglio dare ragione alla Germania o all’Austria… Ma quando ci hanno dato la possibilità negli ultimi anni di sforare sul debito noi li abbiamo usati per fare gli 80 euro di Renzi, la Quota 100 della Lega, il reddito di cittadinanza dei Cinquestelle. I Paesi del Nord non fanno altro che fare lo stesso ragionamento che facciamo in Veneto nei confronti del sud Italia. Con tutti i soldi che vi abbiamo mandato cosa avete fatto? Da italiani dovremmo fare un po’ di sana autocritica». Promosso, invece, il premier Giuseppe Conte: «Finalmente Conte ha tirato fuori le unghie, bisogna sempre mettersi nei panni di chi deve decidere. All’inizio ha sottovalutato la situazione, pensando che le autorità sanitarie calcassero la mano. Poi con il peggioramento dell’escalation ha messo delle pezze con decisioni drastiche che se fossero state centellinate fin dall’inizio magari adesso potremmo essere in condizioni diverse». Idem per il presidente leghista del Veneto, Luca Zaia, anche se con un segno “meno”: «Sicuramente promosso. Di fronte a situazioni in cui vede la popolazione veneta morire ha preso delle decisioni. Forse in ritardo ma le ha prese. L’unico suo neo nella risposta è quello della sera del 9 marzo quando si è opposto al decreto di Conte che diceva che il Veneto sarebbe diventato tutta zona rossa. Trenta ore dopo è stato ancora più restrittivo di Conte»

La soluzione per uscire dalle sabbie mobili si chiama coronabond: «I soldi bisogna prenderli dall’Unione europea con gli eurobond. C’è anche da dire un’altra cosa. L’Italia ha dei conti pubblici disastrosi ma per fortuna abbiamo una popolazione molto incline al risparmio. Gli 80 euro di Renzi non sono stati spesi, sono stati risparmiati. L’altro giorno leggevo su Il Sole 24 Ore che il risparmio del Veneto, in riferimento ai privati, è di 20 miliardi… Vuol dire che prima della “mazzata” delle banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, erano 32 miliardi. Venti miliardi sono una cifra gigantesca ma non è solo il Veneto. Tutte le banche ora sono piene di soldi. Bisognerebbe rimpinguare quanto basta e in maniera continuativa il Fondo centrale di garanzia, porre condizioni a basso rischio, per salvaguardare i risparmi dei cittadini che sono depositati nelle banche e nelle finanziarie. Garantire le operazioni di apertura del credito a tutte quelle aziende che a fine febbraio erano con un certo rating, non quelle che erano in crisi prima, che hanno subito un danno economico finanziario dal coronavirus. Come ha detto Mario Draghi, bisogna garantire le imprese in crisi da situazioni esogene alla cattiva conduzione. Se muoiono queste imprese muore il Paese. Dobbiamo alimentare il Fondo centrale di garanzia con gli eurobond che possono essere comprati in piccola quota parte dalla popolazione italiana e il resto dalla Banca centrale europea e dal resto del mondo che può rivedere un’opportunità nella ripartenza dell’Italia. La ripresa potrà esserci solo con una piena occupazione e se le imprese – sane, e lo sottolineo – chiudono è lo Stato che assume?».