Coronavirus: in Spagna 932 morti in 24 ore, con 117.710 positivi supera Italia

Madrid, 3 apr. (Adnkronos Salute) – La Spagna registra 932 morti con coronavirus nelle ultime 24 ore e il totale dei casi positivi sale a 117.710, superando i 115.242 confermati ieri in Italia. I dati appena diffusi dal ministero della Sanità di Madrid parlano di 10.935 decessi dall’inizio dell’emergenza Covid-19 e di 6.416 persone ricoverate in terapia intensiva. Ci sono anche le buone notizie: sono 30.513 le persone guarite in Spagna dopo aver contratto l’infezione.

Solo ieri altre 7.472 persone sono risultate positive ai test per il nuovo coronavirus. Secondo dati riportati dai media spagnoli, in totale nella regione di Madrid – la più colpita – si registrano 4.483 decessi dei 10.935 totali confermati dal ministero della Sanità e 34.188 casi degli oltre 117mila in tutta la Spagna. E’ sempre da qui, sottolineano i media locali, che arrivano anche le notizie di 13.850 persone guarite del totale di 30.513. El Pais sottolinea come nelle ultime 24 ore a Madrid si siano registrati 308 decessi e 2.033 nuovi casi di Covid-19, mentre sono i 1.506 pazienti in terapia intensiva.