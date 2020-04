In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti a 10464, con 213 casi in più rispetto a ieri; 572 i deceduti in totale (534 in ospedale, con 12 morti in più rispetto a ieri); 1629 i pazienti ricoverati in ospedale; 335 quelli in terapia intensiva; le persone in isolamento sono invece 20238. 1031 i guariti dimessi

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto, aggiornato alle 8 di oggi, venerdì 3 aprile.