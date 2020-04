Coronavirus, epidemiologo Lopalco: «Arriverà seconda ondata»

«Le pandemie non arrivano mai con un’unica ondata». A dirlo l’epidemiologo Pierluigi Lopalco, dell’Università di Pisa, ieri sera durante la trasmissione di La7 “Piazza Pulita”. Parole non rassicuranti, ma la realtà purtroppo è questa e per affrontarla bisogna prima conoscerla.

«Almeno una seconda ondata è prevista – ha aggiunto Lopalco – e noi dobbiamo prepararci. Se vogliamo prevenirla dobbiamo assolutamente imparare la lezione. Non è questione di fare polemiche, però gli ospedali italiani non sono mai stati attrezzati per affrontare le infezioni, negli ospedali italiani purtroppo è scarsa la cultura del controllo infezioni».