Del Piero: «L’Italia sta dando un messaggio incredibile al mondo»

«È molto bello il messaggio che l’Italia sta dando al mondo. Come spesso accade quando siamo in difficoltà, diamo risposte incredibili di unione», ha dichiarato l’ex attaccante Alessandro Del Piero, in collegamento da Los Angeles con “Revolver” di Virgin Radio. «Gli amici qui spesso mi chiedono come vanno le cose e mi dicono “bravi, state lottando!”, ed è questo il messaggio che stiamo dando al mondo. Quello che stanno facendo gli ospedali, la Protezione Civile, la Croce Rossa è incredibile».

Fonte: Adnkronos

ph: Facebook Del Piero