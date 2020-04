Feltri difende la D’Urso: «Maialata chiederne la chiusura per una preghiera»

Il direttore di Libero Vittorio Feltri difende Barbara D’Urso dagli attacchi ricevuti per aver pregato in diretta televisiva. Una petizione ha raccolto 380 mila firma per chiudere i suoi programmi. «Povera signora, si è limitata con il suo ospite a fare un esercizio abituale per ogni cattolico che partecipi a un funerale – scrive Feltri nel suo editoriale -. Mettersi lì col coltello tra i denti e organizzare una sorta di referendum per scacciare la D’Urso in versione religiosa è una maialata indegna di gente civile. Barbara lavora in una antenna privata, di proprietà di Silvio Berlusconi, non in un ente pubblico, pertanto ha il diritto di agire come le garba, al massimo sarà l’ editore, non una banda di scriteriati, a licenziarla. Cosa che non avverrà – chiosa il direttore – dato che la presentatrice, quantunque non mi vada a genio, è una gallina dalle uova d’ oro per il Cavaliere».