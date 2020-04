Google mostra come sono cambiati gli spostamenti: Veneto il più virtuoso

Google ha fornito un report sugli spostamenti al 29 marzo in 131 Paesi colpiti dall’emergenza Coronavirus. «Sono dati aggregati e anonimi, nel rispetto della privacy, per mostrare quanto sono affollati determinati luoghi e cosa è cambiato a seguito delle limitazioni», spiega Google in un post. In Italia l’affluenza a farmacie e alimentari è diminuita dell’85%, -94% bar e ristoranti, -87% i trasporti, -90% i parchi, -63% lavoro, è aumentata del 24% la residenzialità.

Dal report si è evidenzia che il Veneto è il più virtuoso con una media migliore di quella nazionale. Piemonte, Basilicata e Molise, invece, sotto la media. Clicca qui per scaricare il report completo dell’Italia.