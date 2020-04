Emergenza Coronavirus, cosa posso fare e cosa no? Brugnaro risponde

In questi giorni sono arrivate diverse richieste di chiarimento da parte dei cittadini sui comportamenti da tenere nel rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Coronavirus. Dubbi esposti sia attraverso il contact center del Comune di Venezia al numero 041.041 che alla Centrale operativa territoriale della Polizia Locale. Le domande sono state raccolte per categoria ed è stato predisposto un elenco di Faq (Frequently asked questions – Domande e risposte frequenti) che fanno riferimento, in particolare, alla possibilità di uscire dalla propria abitazione per una passeggiata, per accompagnare persone disabili in farmacia, oppure se sia possibile fare acquisiti in qualsiasi attività commerciale del proprio comune e altri dubbi di questa tipologia.

La lista di Faq sarà implementata e resa disponibile nei prossimi giorni sul portale Dime del Comune di Venezia, dove sono già presenti informazioni utili per questo periodo di contrasto dell’emergenza Covid-19, come l’elenco delle atttività commerciali del territorio che svolgono consegna a domicilio.

Di seguito le Faq attualmente disponibili:

1) Il genitore con bambino può passeggiare in prossimità della residenza? Sì, entro i 200 metri dall’abitazione e con documento di identità al seguito.

2) Il genitore con bambino può uscire per andare al parco/area giochi vicino alla propria residenza? No. Può uscire per passeggiare, ma non andare al parco e nemmeno in aree giochi.

3) E’ possibile accompagnare una persona anziana o invalida in farmacia/ambulatorio medico anche se ubicati non in prossimità della residenza? Sì senza effettuare tappe intermedie e con percorso diretto e con autocertificazione.

4) Il genitore con bambino può fare jogging alseguito dal bambino in biciletta in prossimità della residenza? No, non è possibile.

6) E’ possibile uscire per fare acquisti in tutte le attività commerciali all’interno del proprio comune? No, è necessario fare gli acquisti negli esercizi commerciali adeguatamente forniti prossimi alla residenza.

7) Le strutture alberghiere devono rimanere chiuse? No, rientrano tra le attività che rimangono aperte ma, in caso di assenza di prenotazioni, il titolare può chiudere mantenendo in servizio il solo personale necessario per la gestione degli impianti tecnologici e di sorveglianza della struttura.

8) E’ possibile andare ad acquistare materiale presso rivendite di piante e sementi? Sì, il materiale deve essere utilizzato all’interno o in prossimità della propria residenza.

9) Posso recarmi dai genitori anziani/familiare disabile per assistenza/o portare la spesa anche fuori dal Comune o Provincia? Sì, con autocertifcazione.

10) E’ possibile camminare in prossimità della propria abitazione? Sì con documento d’identità al seguito.