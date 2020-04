Da Castelfranco a Marrakesh: viaggio degli Antonello in un docufilm sull’autismo

S’intitola Se ti abbraccio non aver paura il documentario diretto da Niccolò Maria Pagani e con protagonisti Franco e Andrea Antonello, rispettivamente padre e figlio, residenti a Castelfranco Veneto, e simbolo della lotta contro l’autismo, disturbo da cui è affetto Andrea. Il documentario, un on the road su due ruote dal piccolo paese in provincia di Treviso sino a Marrakech, da ieri, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, non potendo uscire in sala a causa dell’emergenza Covid-19, è disponibile fino alla mezzanotte di oggi sul canale Youtube di Ushuaia Film, che lo ha prodotto.

ph: Facebook Ushuaia Film