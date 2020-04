Lettori in quarantena: le vostre storie/1

Cari lettori, nei giorni scorsi vi abbiamo chiesto di raccontarci con messaggi ed immagini la vostra esperienza di quarantena. Un modo per condividere e sentirci tutti un po’ più vicini. Ecco qui alcune delle storie che ci avete mandato, storie di una nuova quotidianità tra paure, preoccupazioni, stanchezza ma anche speranza. Continuate a scriverci sui nostri canali social, oppure a *protected email*

Katya: «Io ho avuto un piccolo infortunio il 18 febbraio. Dopo 8 giorni sono stata operata al ginocchio sinistro. Sono chiusa in casa da prima di tutti e non posso fare praticamente nulla perchè 1) se voglio camminare devo usare le stampelle 2) devo cercare di non abusare del piede destro. Sono stanca! Sono veramente stanca di non fare niente! E sopra tutto, quando tornerò in moto per me sarà più difficile che per tanti altri!

Grazia: Lavoro ad una coperta di lana per mio nipote (in foto), leggo tutto L’Adige, cucino ottimi pranzetti, lavoro l’orto sotto casa da sola e sto su Facebook. Ho 74 anni ,spero bene…

Giuliana: Qualche settimana prima del virus iniziai a scrivere un libro dedicato a mio papà da regalare a mia mamma per il suo compleanno che è a giugno e in questo periodo atroce l’ho quasi terminato. Racconta i suoi viaggi in Oriente per scegliere e comprare i tappeti con foto molto belle di lui a Teheran.

Riccardo: Solo le donne sanno ritagliarsi uno spazio vero nella casa. Vi invidio un po’. La poetessa Emily Dickinson praticamente non usciva quasi mai di casa ma riusciva a scrivere poesie che attraversavano il tempo e lo spazio come nemmeno avrebbe potuto fare un navigatore, tipo Colombo o Magellano, alla conquista di terre inesplorate.

Angelo: Mi sono allenato alcuni mesi prima ora mi dedico alla cucina in assenza della moglie, giornale ogni mattina, cagnolina che va a passeggio. Diciamo sinceramente che mi sembra di essere in ferie. Anzi, forse meglio perché in ferie corri di qua e corri di la, fai questo e fai quello invece così è tutto riposo.

Flavia: I soliti lavori di casa, poi lavori di cucito ma soprattutto ricamo, ricamo, ricamo! Sto finendo lavori iniziati e lasciati in sospeso. Mi passa il tempo velocemente e non mi annoio, ma sono triste, per tutti!

Elisabetta: Non faccio nulla. Neanche più la casalinga. Visto che la facevo prima ora mi rifiuto.

Mauro: Io come sempre…..mi faccio i caxxi miei

Marina: Tra le varie cose elencate dagli altri, io dedico una mezz’ora al giorno per fare una telefonata ad amici, conoscenti, vicini di casa che sono soli. Anche persone che non sentivo praticamente mai hanno gradito.

Pierluigi: Mi sto rompendo le scatole e non vedo l’ora che questo PRESUNTO GOVERNO vada A CASA.

Bruno: Io mi racconto le barzellette, se non le capisco me le ripeto anche tre volte.

(ph: Grazia Bazzanella)