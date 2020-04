Incendio azienda recupero plastica a Montebello, Arpav: «Nessun rischio per aria e acqua»

AGGIORNAMENTO ORE 11

Arpav in una nota conferma che «Si è appena concluso il sopralluogo dei tecnici Arpav. Si conferma che l’incendio è spento anche se rimangono, come nelle previsioni, punti di emissione molto ridotta di fumo che vengono ancora trattati dai Vigili del fuoco . Le acque di spegnimento continuano ad essere accumulate dall’azienda. Come riportato nel comunicato precedente le analisi speditive, che i tecnici dell’Agenzia hanno eseguito ieri sera nella zona di ricaduta più prossima all’incendio su molti parametri significativi (Acido cloridrico, acido cianidrico, ossido di carbonio, sostanze organiche) non hanno rilevato concentrazioni significative. Sono stati ulteriormente eseguiti prelievi dell’aria inviati ai laboratori Arpav».

Torna sotto controllo la situazione a Montebello Vicentino (Vicenza) dopo l’incendio di ieri sera di un’azienda di recupero carta e plastica. L’Arpav, intervenuta per valutare l’impatto ambientale della nube tossica che all’inizio aveva spaventato la cittadinanza portando i sindaci di Montebello e Montecchio a chiedere ai cittadini di rimanere in casa con le finestre chiuse, ha eseguito analisi speditive nella zona di ricaduta più prossima all’incendio che per molti parametri significativi (Acido cloridrico, acido cianidrico, ossido di carbonio, sostanze organiche) non hanno rilevato concentrazioni significative. Le acque di spegnimento sono state cumulate nelle vasche del depuratore aziendale che le convoglia nel depuratore di Montebello.

(Ph. Twitter – Arpav)