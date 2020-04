Catalfo: «Nel prossimo decreto altri 15 miliardi per reddito e lavoro»

Le risorse per le misure di sostegno al reddito e al lavoro, nel prossimo decreto legge, saranno «intorno ai 15 miliardi». Lo afferma il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, intervenendo a Class Cnbc. In particolare il reddito d’emergenza dovrebbe interessare circa 3 milioni di famiglie, per una spesa stimata «intorno ai 3 miliardi. A tutte queste famiglie che non hanno sostegno al reddito sarà previsto un reddito d’emergenza, che le aiuterà in questo periodo di crisi economica».

(ph: imagoeconomica)