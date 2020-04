Vacanze pasquali in casa, online il progetto della Fondazione Trussardi

Il progetto online della Fondazione Nicola Trussardi – che dallo scorso 27 marzo raccoglie e distribuisce quotidianamente immagini, video e testi, scelti da artisti invitati a raccontare il proprio spazio domestico e privato – da oggi si apre al pubblico. In pochi giorni la Fondazione ha infatti ricevuto innumerevoli messaggi di persone che vogliono contribuire con i loro “viaggi da camera”, raccontando il loro universo privato in questo periodo di reclusione domestica forzata.

La Fondazione ha quindi deciso di aprire a tutti la partecipazione al progetto: chiunque potrà postare sui social network il proprio “viaggio da camera”, aggiungendo l’hashtag #viaggidacamera e taggando la Fondazione Nicola Trussardi. La Fondazione condividerà quotidianamente tutti i contributi nelle stories dei suoi account Instagram e Facebook.

I contributi degli artisti invitati, invece, continueranno a essere pubblicati nel sito web e nel feed dei canali social della Fondazione, come inizialmente previsto. Ispirato al celebre romanzo settecentesco di Xavier De Maistre “Viaggio intorno alla mia camera” – scritto durante un soggiorno obbligato di 42 giorni in una stanza di Torino – Viaggi da camera invita tutti ad aprire le porte delle loro stanze reali e immaginarie.

Negli anni molti artisti ci hanno insegnato a guardare gli spazi che ci circondano da nuovi punti di vista: da Giorgio Morandi, chiuso nel suo studio nel mezzo della Seconda Guerra Mondiale, a Marisa Merz, che nella sua casa di Torino ci spronava a guardare il mondo con gli occhi chiusi, che per lei erano “straordinariamente aperti”, gli artisti hanno immaginato lo spazio domestico come un territorio aperto a infinite scoperte.

In questi momenti di chiusura forzata in casa, Viaggi da camera stimola a intraprendere nuovi viaggi all’interno del perimetro della propria stanza, per provare a scoprire nuove mappe della fantasia e nuovi punti di fuga. Tra i molti artisti invitati, hanno già aderito al progetto (in ordine alfabetico, lista in aggiornamento): Valerio Ambiveri, Giorgio Andreotta Calò, Micol Assael, Atelier dell’Errore, Rosa Barba, Marco Belfiore, Carlo Benvenuto, Simone Berti, Irma Blank, Monica Bonvicini, Paolo Bottarelli, Maurizio Cattelan, Letizia Cariello, Matilde Cerruti Quara, Andrea Contin, Patrizio Di Massimo, Linda Fregni Nagler, Giuseppe Gabellone, Alberto Garutti, Genuardi/Ruta, Massimo Grimaldi, Emilio Isgrò, Luisa Lambri, Marcello Maloberti, Domenico Antonio Mancini, MASBEDO, Marzia Migliora, Adrian Paci, Giuseppe Penone, Diego Perrone, Gabriele Picco, Paola Pivi, Farid Rahimi, Antonio Rovaldi, Sven Sachsalber, Carolina Sandretto, Marinella Senatore, Elisa Sighicelli, Federico Tosi, Patrick Tuttofuoco, Grazia Varisco, Nico Vascellari, Francesco Vezzoli, Nanda Vigo, Luca Vitone.

COME PARTECIPARE ALLA CALL TO ACTION #VIAGGIDACAMERA:

Posta sui tuoi account Facebook, Twitter o Instagram il tuo personale “viaggio da camera”: un’immagine, un racconto, un video…Tagga sempre la Fondazione Nicola Trussardi (Facebook @FondazioneNicolaTrussardi | Twitter @FondTrussardi | Instagram @fondazione_trussardi)

Non dimenticare l’hashtag

#viaggidacamera

(In foto l’immagine mandata dall’artista padovano Maurizio Cattelan)