Toscani: «D’Urso fa PornoTv ma non cancelliamola: lei e Salvini mi fanno ridere»

«Sono sempre stato contro la censura! La televisione della D’Urso non è sbagliata, serve a capire quello che non bisogna fare in televisione. Anzi programmi come il suo li trovo molto allegri in fondo». Così il fotografo Oliviero Toscani ironizza sulla petizione online contro Barbara D’Urso lanciata dopo la preghiera recitata con Matteo Salvini in diretta nel corso del programma “Live non è la D’Urso”. Aggiunge Toscani: «Ormai Crozza non fa più ridere, fanno ridere Salvini e la D’Urso. Salvini sa di essere un politico mediocre e ha paura di non essere eletto, quindi deve fare propaganda e si presta a queste cose».

Il fotografo, commentando la discussa petizione lanciata su Change.org, definisce i programmi della presentatrice napoletana “pornografici”: «La sua la definirei ‘pornotv’. D’altronde alla gente piace il trash. La D’Urso tra l’altro – rincara Toscani – ha insegnato alla Palombelli a fare la televisione ‘soft’, quella in cui non si vedono le rughe. Berlusconi ha insegnato che non bisogna fare vedere le rughe perché fanno schifo!», conclude.

Fonte: Adnkronos

ph: imagoeconomica