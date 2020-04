Zaia firma ordinanza fino al 13 aprile: ecco le novità [VIDEO]

Il presidente del Veneto Luca Zaia nella conferenza stampa di oggi. venerdì 3 marzo, legge il bollettino aggiornato sull’emergenza Coronavirus con «due dati positivi: il primo giorno che i dimessi superano i ricoverati e 82 nati. Detto questo continuo a ribadire che adesso la sfida è tutta nostra. La visione è quella di pensare che non dobbiamo abbassare la guardia e chiedo ancora sacrificio ai veneti che è un investimento. Le terapie intensive sono in grave pericolo e dobbiamo mettere in sicurezza le persone più fragili».

«Purtroppo devo annunciare che ho firmato e prorogato la vecchia ordinanza che vale dalle 24 di oggi fino al 13 aprile con delle novità. Non si va al supermercato la domenica perchè è chiuso. Resta la distanza dei 200 metri. Niente attività di gruppo, solo quelle individuali. I 200 metri sono in linea d’aria se poi uno deve fare una strada più lunga per camminare va bene, dobbiamo stare dalla parte dei cittadini. Le novità: 1) I mercati alimentari all’aperto devono avere un piano di gestione altrimenti chiudono: devono essere perimetrati, un unico varco di accesso e un unico varco di uscita. Sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali. Per venditori e compratori uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine garantendo la copertura di naso e bocca. 2) Vietata la vendita diretta dei florovivaisti: i garden center chiudono e si garantisce la consegna a domicilio. Però potrà essere effettuata la manutenzione delle aree pubbliche e private d’emergenza e per essere pronte alla stagione turistica. 3) Obbligo per tutti gli esercizi commerciali di far circolare soggetti con mascherine e guanti. 4) Il commercio al dettaglio degli articoli di cancelleria è consentito anche all’interno degli esercizi. 5) Consentite le opere collegate allo stato d’emergenza della protezione civile. 6) Evitare il contatto a distanza inferiore ad un metro. Le violazioni portano alle sanzioni e queste multe verranno devolute al conto corrente delle Regione per l’emergenza. Quindi chi trasgredisce in qualche modo contribuisce».

«Ringrazio tutti i donatori, siamo ormai arrivati ai 20 milioni con più di 25 mila donazioni»