Coronavirus in Veneto: 10824 positivi, 324 in terapia intensiva, 1121 guariti

Oggi, sabato 4 aprile, in Veneto i nuovi casi positivi sono 243 in più rispetto alle 17 di ieri, per un totale di 10824 contagiati accertati. Cala di 180 unità il numero dei soggetti in isolamento domiciliare, ora a quota 20058. I ricoverati sono 1594, meno 4 rispetto a ieri pomeriggio; 324 sono i pazienti in terapia intensiva, meno 3 rispetto a ieri. In Veneto i morti dall’inizio dell’epidemia di coronavirus sono 607, più 6 rispetto alla rilevazione precedente, di cui 563 deceduti negli ospedali. 1121 i guariti dimessi.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 8 di questa mattina, sabato 4 aprile.

(ph. Imagoeconomica)