Coronavirus in Veneto: +15 decessi, 10946 positivi, 327 in terapia intensiva

I casi positivi al coronavirus in Veneto sono saliti oggi a 10946, 122 in più rispetto al rilevamento delle ore 8 di questa mattina, 20058 le persone in isolamento;1586 i pazienti ricoverati in area non critica, 8 in meno rispetto a questa mattina; 327 in terapia intensiva, 3 in più rispetto a questa mattina; 98 i pazienti trasferiti nelle strutture territoriali da ospedali per malati acuti. Nella solo giornata di oggi si sono verificati 15 decessi, che in totale sono 624, di cui 578 avvenuti negli ospedali. I guariti dimessi sono 1148.

Lo rileva il bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 17 di oggi, sabato 4 aprile.

(ph. Imagoeconomica)