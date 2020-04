Diario del coprifuoco/26: salviamo il libro dal virus dell’ignoranza

Giorno 26. State a casa e leggete un libro, dicono. Sì, trovarlo, un libro. Non questo governo soltanto, ma ci giurerei qualsiasi altro avrebbe chiuso le librerie, come difatti sono state chiuse non considerandole attività essenziali. I libri sono derubricati a merci voluttuarie, non beni primari. E’ sufficiente Internet, dicono. Anche per acquistare quei prodotti cartacei che durante tutto l’anno buona parte degli italiani non comprano mai (o al massimo ne regalano uno sotto Natale, per darsi un tono). In realtà il maggior distributore online, Amazon, ha eliminato libri, dischi e film dalle vendite. Resistono le spedizioni autogestite dagli editori, che mettono i più piccoli in condizioni di bestiale affaticamento che va ad aggiungersi al generale collasso del mercato editoriale, da cui usciranno vivi solo i grossi. Una selezione innaturale della specie che già prima asfissiava le case editrici indipendenti e artigiane, quelle a cui dobbiamo la vitalià dell’autentica cultura. Che non è la massa di titoli sputati fuori ogni mese dai colossi commerciali, la maggior parte dei quali sono ottimi equivalenti della carta igienica.

E’ di questi giorni un appello, firmato fra gli altri da Ginevra Bompiani, Tomaso Montanari e Luciana Castellina, per la riapertura delle librerie: «grandi o piccole che siano, sono facilmente gestibili da ogni punto di vista, abituate a frequentatori lenti e assorti, che hanno bisogno di scegliere ciascuno per conto proprio, curiosi delle novità e dell’assortimento». Non concorda l’Adei, una delle associazioni di editori indipendenti: meglio «tutelare le condizioni di sicurezza per chi lavora nelle librerie e per chi le frequenta. Non riusciamo ad immaginare una fila come davanti alle farmacie, dove si entra uno per volta a chiedere il prodotto» (La Repubblica, 2 aprile). Ma se è inimmaginabile pensare ad assembramenti all’ingresso, in luoghi già normalmente semi-deserti, non si capisce perchè non fare esattamente come per i supermercati: contingentare il via vai, senz’altro meno affollato, e tenere aperto, sia pur a ritmi ridotti, il canale fisico vitale per non decretare la morte specialmente delle librerie di minori dimensioni. Certo, ci si scorderebbe il felice vizio del vagare fra gli scaffali leggiucchiando qua e là. Ma in tempi di magra, chi si accontenta gode. E si porta a casa un pezzo di sapere in più. Ha scritto Nanni Delbecchi: «Si entra pochi per volta, si indossano guanti di lattice, si presenta la lista della spesa al libraio, si è tenuti all’acquisto di almeno un volume» (Il Fatto Quotidiano, 25 marzo).

Invece niente. «La nostra forza, la cultura», dicono. Anzi, lo scrivono Dario Franceschini, Michelle Müntefering e José Manuel Rodríguez Uribes, ministri del settore di Italia, Germania e Spagna. Udite udite il sermone: «Che cosa ne sarebbe di noi in questo momento, senza libri, film e musica in cui trovare rifugio e sostegno? Che cosa sarebbero le nostre società senza chi le ha create? Senza le artiste e gli artisti. (…) Siamo, pertanto, ancora più determinati a proteggere il nostro bene più prezioso: la fiducia in una convivenza solidale e nella forza della cultura» (Corriere della Sera, oggi). Lo stiamo vedendo, quanto sono determinati. Provvedimenti operativi presi per venire in aiuto ora, non domani o dopodomani, a un mercato stramazzato al suolo? Manco uno. L’ultimo bollettino dell’Aie, la maggior sigla degli editori italiani, parla di 23 mila titoli saltati, con 49 milioni di copie in meno solo per il 2020. Le vendite si sono inabissate a un quarto della media. L’intera filiera è immobilizzata, dalle tipografie alla promozione. Gli eroici (loro sì, eroici) combattenti solitari in trincea, i micro-editori e i librai in proprio, rischiano di morire. I macro faranno ripartire la giostra perversa degli autori da salotto tv, degli influencer da Instagram e dei narratori seriali del buco fra le loro natiche, strozzando ancora di più gli indici di vendita a loro favore.

Ha scritto sul sito di Franco Cardini l’editore David Nieri, uno dei cosiddetti piccoli, che poi sono i grandi, ultimi idealisti: «la cultura non ha alcun valore, per i nostri governanti. E lo hanno dimostrato, da vari decenni. Molto tempo prima rispetto allo slogan di tremontiana memoria: “Con la cultura non si mangia”». Per farla sopravvivere, forse non basterebbero nemmeno gli incentivi, come la deducibilità fiscale. Visto che siamo in tempi di imposizioni obbligatorie, bisognerebbe assicurare buoni spesa obbligati anche per i libri comprati in luoghi fisici o direttamente da chi li edita. Sempre che fossero considerati beni di prima necessità. Ma è proprio questo, il problema. Non lo sono e credo non lo saranno mai. Ce lo meritiamo, il coronavirus. Anzi, ve lo meritate voi, profanum vulgus, che non leggete uno stramaledetto libro neanche se ve lo pagano.

(ph: Shutterstock)