Facci vs Lucarelli: «Solo tette da vecchia matrona». Lei querela lui e follower

«Mentre ci si indigna per i contenuti di Telegram, un giornalista mi insulta scomodando le mie tette, dicendo che porto male e così via. Centinaia di like di uomini e donne. Per quel che mi riguarda, la mia risposta sarà un’azione civile e penale,anche per alcuni commentatori».

Selvaggia Lucarelli annuncia di voler agire in giudizio nei confronti del giornalista Filippo Facci.

Fulcro della querelle un post, sempre su Twitter, che Facci ha scritto stamane rivolto alla giornalista, definita «gossipara che porta male a tutto e tutti, nota per le sue tette da vecchia matrona». Moltissimi commenti a sostegno della giornalista, che disapprovano il frasario e i toni usati da Facci.