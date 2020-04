Mascherine con pubblicità, D’Arienzo (Pd): «Questo è marketing della paura»

«E’ in distribuzione in provincia lo “schermo filtrante” in foto. Assurdo: indica il logo di una catena di supermercati. Ritengo sia di cattivo gusto sfruttare un obbligo, derivante da impellenti esigenze sanitarie, per promozionare un’azienda. Credo che Zaia debba fermare questo sgradevole comportamento».

Cosi’ su Facebook il senatore del Pd Vincenzo D’Arienzo che posta una foto di una mascherina non omologata in distribuzione in Veneto con il logo della regione Veneto e la pubblicita’ di un supermercato. Su questo il senatore dem ha presentato con la collega Paola Boldrini di Ferrara, dove si e’ verificato un caso analogo, una interrogazione ai ministeri della Salute e dell’Interno.