Mascherine e guanti obbligatori, Sileri: «Stiamo valutando»

In vista di un allentamento delle misure per il contenimento dei contagi da coronavirus, sarà necessario imporre l’obbligo di mascherine e guanti a chi esce di casa? «E’ un’azione che si sta considerando con il Comitato tecnico scientifico e che in realtà è già in atto: molti italiani escono di casa con mascherine e guanti. Protezioni che nel caso dovranno essere fornite alla popolazione». Così in un’intervista a ‘il Messaggero’ il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri (M5S).

Il viceministro ha poi tracciato il quadro complessivo sulla situazione della sanità italiana, intervenendo così nel dibattito sulla centralizzazione delle competenze attraverso una revisione del Titolo V della Costituzione: «Il sistema attuale non può più basarsi su discrasie tra una regione e l’altra ma deve fondarsi su fabbisogni e strumenti mappati a livello centrale, su una politica di finanziamento alla spesa sanitaria che non deve tappare i buchi delle Regioni né soddisfare appetiti di primari politicizzati, ma occuparsi realmente di far funzionare il sistema dalla A alla Z senza avere interruzioni nella catena di comando perché magari c’è un dirigente sanitario in contrasto con un altro».

«Che il nostro Servizio sanitario nazionale avesse bisogno di una ristrutturazione l’ho sempre detto, già in tempo di ‘pace’ – ricorda Sileri – Ritengo che abbiamo un’opportunità unica per eliminare disomogeneità, uniformare, potenziare gli ospedali e migliorare il territorio soprattutto in una società che invecchia. Ed è fondamentale la prevenzione. Per far questo – precisa – è necessario interrompere la stagione dei tagli e dei sotto finanziamenti. Purtroppo – osserva il viceministro – l’emergenza ha accentuato le differenze».