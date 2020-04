L’oroscopo della settimana (5-12 aprile): Bilancia, popolari e ammirati

♈-ARIETE

COMUNICATIVA VIA WEB

Al passaggio del Sole nel tuo bel Segno si aggiungerà il percorso di Mercurio, che il sabato 11 raggiungerà anch’esso l’Ariete. L’impeto di Mercurio sarà tenuto a freno dal sestile con Saturno e la Luna, Piena in settimana nel Segno opposto, getterà comunque luce sugli intendimenti che adesso ti animano. Tieni a bada la voglia di andare, uscire, frequentare: dai soverchio più spazio alla comunicativa che avviene con amici e vari parenti via web.

♉-TORO

POSPONI I TUOI PIANI

Le circostanze celesti attuali, e cioè il fatto che Urano sia in tensione con Saturno e con Marte posizionati nei primi Gradi dell’Aquario, comporta uno slittamento delle iniziative che avevi ben chiare in mente in tutti i loro passaggi. E che adesso, invece, dovrai per forza di cose tener sospese. Consolati, pensando che a tempo debito partiranno come razzi perché il realizzarsi pratico dei tuoi piani scorrerà in quel mentre liscio come l’olio….

♊–GEMELLI

LA CONQUISTA DELLA SERENITA’

Con il dolce e delicato pianeta Venere che veleggia nel tuo bel Segno, con gli incitamenti propositivi che Saturno e Marte le inviano e, infine, con la certezza che l’amore sia adesso per te la cosa più importante del mondo, potrai considerare questa settimana che ci condurrà alla Pasqua come una fase molto più serena delle settimana precedenti. Probabilmente parecchie questioni in sospeso si risolveranno, ristabilendo ordine e pace.

♋-CANCRO

EVITA LE SCORCIATOIE.

Si alleggerisce il carico che ti sembrava arduo da sostenere sulle spalle visto che ora né Saturno, né Marte (passati dall’ opposto Capricorno all’Acquario), ti mettono i bastoni fra le ruote. Però resta da fare i conti con Plutone e Giove i quali, congiunti e opposti ai tuoi Gradi, hanno un suggerimento che potremmo considerare assai valido! Essi affermano che nelle faccende economiche sarebbero da evitare ambigue e illecite scorciatoie!

♌-LEONE

AIUTA LA PERSONA CARA

Forse chi ami, forse per l’appunto il partner necessita del tuo appoggio e del tuo intelligente aiuto. Avverte la necessità di confrontarsi con il tuo lucido modo di pensare appunto per programmare azioni incisive e contromisure ad hoc nei riguardi di chi gli rema contro! In effetti ci sono fatti importanti che turbano la persona cara: lo affermano Saturno e Marte. Metti in atto strategie e tattiche che gli consentano di risalir la china

♍-VERGINE

FESTEGGIARE INSIEME SI PUO’…

Diciamolo chiaramente: ti pesa la necessità di dover star ferma, di un isolamento che si avvicina un po’ troppo alla solitudine, la quale per te adesso è particolarmente sgradita. Nettuno e Mercurio nelle prima parte della settimana vorrebbero tu occupassi ben altri spazi… Però, aspettando la Pasqua, evita di far colpi di testa e di prendere iniziative che presuppongono del rischio. Manda ai tuoi cari, via web, una dolce colomba di Pasqua.

♎–BILANCIA

SEI POPOLARE E AMMIRATO.

Il gg 8, poco prima delle Pasqua, nel tuo bel Segno avverrà la fase di Luna Piena. Sarà un momento bellissimo, che ti metterà al centro di una rete di interesse, di slancio amichevole e di un sentimento solidale che avvertirai in tutta la sua potenza. Verrà messa bene in luce la tua industriosità, il senso del bello, il tuo recente operato e le ottime finalità a cui tendi. Senza che tu debba muovere un dito sarai più popolare e ammirata di sempre

♏-SCORPIONE

RINFRESCA I SITI DOMESTICI.

Stai pensando a come rendere l’alloggio, la tua casa e la location di lavoro più accogliente? Stai progettando ritinteggiature, aggiustamento degli infissi, pulizie a fondo delle moquette, oppure anche un necessario cambio degli elettrodomestici più usati? La fase sarebbe adatta a rinnovare i posti nei quali vivi la tua quotidianità, a dare una rinfrescata a mura, disposizioni e suppellettili. Vinci, se si può, l’indolenza dei tuoi conviventi…

♐-SAGITTARIO

ESPRIMI STIMA E AMMIRAZIONE.

L’esigenza che avverti, e cioè di dare un tocco più caloroso e affettuoso ai rapporti inter familiari, è nell’aria e non sei tu il solo ad avvertirla. Dai l’esempi: esprimi tu per prima quello che vorresti ti fosse espresso con calorosa costanza dalle persone del tuo giro, Dai, e le risposte non potranno che essere adeguate alla tua volontà di venire incontro a chi ami, a chi desideri avvolgere in un caloroso abbraccio fatto di stima e ammirazione.

♑-CAPRICORNO

INTENZIONI SODDISFATTE.

Hai in mente mosse astute e lungimiranti, azioni adatte a darti una migliore gestione degli averi, dei possedimenti, dei beni al sole affinché ti rendano decisamente di più. Lucidità, acume e scaltrezza suggerite dal sestile di Nettuno e di Mercurio pescini all’accoppiata vincente formata da Giove e Plutone nel Segno, saranno in primissimo piano per la piena riuscita effettiva delle tue concretissime e intenzioni. Evita però l’avidità!

♒–ACQUARIO

CHI OSA RIVALEGGIAR CON TE?

Sarà Marte a dirigere l’orchestra degli aspetti che ti riguardano ora da vicino: nel Segno, si congiungerà a Saturno, farà un trigono con una Venere gemellare e quindi birichina, avrà uno scontro con Urano nel Toro! I presupposti potrebbero voler dire che, nonostante certi evidenti ostacoli e certi imprevisti intoppi, per conquistare chi sai sarai pronto ad azioni ardimentose, a vincere la gelosia la possessività di chi osi rivaleggiar con te…

♓-PESCI

PATTEGGIAMENTI PROFICUI.

Prima di abbandonarti per recarsi nei focosi terreni arietini, Mercurio ha tanto da consigliare! Il legame che ad inizio settimana lo metterà in contatto, insieme a Nettuno, con il lungimirante Plutone e con il generoso Giove, potrebbe essere alla base di patti e intese che portano ad affari proficui, a molto redditizie conclusioni. Festeggerai la Pasqua magari in tono minore, ma consapevole di aver concluso contratti vantaggiosi.

A cura d Susy Grossi consulente astrologico