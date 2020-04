Coronavirus, Ulss 7 Pedemontana: altra vittima a Santorso, 876 i positivi

Azienda Ulss 7 Pedemontana, Bassano del Grappa, 5 aprile 2020 – Tra ieri e oggi si registra un nuovo decesso sul territorio dell’Ulss 7 Pedemontana, avvenuto nel nosocomio di Santorso. Non sono note le generalità della persona scomparsa.

Lo si apprende dal bollettino dell’azienda socio-sanitaria con sede a Bassano di oggi, domenica 5 aprile.

I positivi sul territorio pedemontano sono 876, a fronte dei 7181 tamponi compiuti. 133 i ricoverati: 113 a Santorso, 10 a Bassano, 9 all’ospedale di comunità di Marostica, 1 ad Asiago. 19 i pazienti in terapia intensiva, 4 in semi intensiva. 1597 i soggetti in sorveglianza attiva e passiva.

(ph. Imagoeconomica)