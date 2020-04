Coronavirus in Veneto: 11226 positivi, 1563 ricoverati, 1175 guariti

In Veneto i casi positivi al coronavirus sono saliti oggi, domenica 5 aprile, a quota 11226, +280 rispetto alla rilevazione delle 17 di ieri. Diminuiscono sotto le ventimila unità i soggetti in isolamento domiciliare, ora 19987.

I ricoverati in ospedale sono 1563, – 9 rispetto a ieri; 329 i pazienti in terapia intensiva, + 2 rispetto a ieri. 111 le persone in strutture territoriali trasferite da ospedali per acuti. 7 i decessi avvenuti nella notte, 631 in totale. Le persone guarite sono 1175.

Numeri che emergono dal bollettino della Regione Veneto aggiornato alle 8 di oggi, domenica 5 aprile.

(ph. Imagoeconomica)