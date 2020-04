Covid-19, Ulss 8 Berica: tre nuovi decessi al San Bortolo

Azienda Ulss 8 Berica, Vicenza, 5 aprile 2020 – Nelle ultime 24 ore, nel Vicentino, tre persone hanno perso la vita a causa del Covid-19, il nuovo coronavirus. Si tratta di tre uomini: un 57enne di Noventa Vicentina, un signore classe 1935 di Camisano e un 75enne di Costabissara.

Lo rileva il bollettino dell’Ulss 8 Berica aggiornato alle 15 di oggi, domenica 5 aprile.

Sette i casi positivi in più rispetto a ieri, che adesso sono 824 su un totale di 8340 tamponi eseguiti. Si confermano 133 i pazienti ricoverati, sempre 26 quelli in terapia intensiva. Le persone guarite e dimesse dal primo marzo ad oggi risultano 67. In sorveglianza attiva si trovano 1080 soggetti, in sorveglianza fiduciaria passiva 487.

(ph. Imagoeconomica)