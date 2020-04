Fontana (Lega): «Governo sblocchi spedizioni di lavorati in marmo veronese»

«Mi appello al governo: come fatto, in alcuni territori, con le ceramiche, l’esecutivo sblocchi anche le

spedizioni di lavorati in marmo già pronti. Un’operazione che potrebbe essere fatta in massima sicurezza e nella piena tutela della salute dei lavoratori e che consentirebbe di scongiurare il rischio di enormi perdite per circa 700 imprese venete, con una forte presenza, in particolare, nel territorio Veronese, e per le imprese dell’ indotto».

Lo dice il deputato Lorenzo Fontana, vicesegretario federale della Lega e commissario della Liga Veneta.

(Ph Imagoeconomica)