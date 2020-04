In questa emergenza coronavirus «forse la comunità scientifica non ha funzionato perché talora ha avuto un eccesso di protagonismo mediatico, anche dovuto al tipo di epidemia davanti alla quale ci troviamo e troppo spesso ci troviamo di fronte a un retropensiero e un protagonismo che non sempre sono positivi». Così il direttore scientifico dell’Istituto per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, intervenendo a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre.

(Ph Imagoeconomica)