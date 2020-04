La controreplica di Variati a Zaia: «La mia era critica costruttiva»

«Rimango colpito negativamente dalla durezza delle parole nervose del Presidente del Veneto Zaia, a commento di un mio pensiero sulla fragilità delle difese sanitarie nelle strutture di ospitalita’ per anziani. Questa fragilità è oggettiva e conosciuta: risulta purtroppo dalla cronaca quotidiana e dai dati che purtroppo rileviamo ogni giorno».

Cosi’ il sottosegretario agli interni, Achille Variati, replica al governatore del Veneto, con cui oggi si è aperto un contraddittorio dopo alcune accuse dell’esponente Dem per le numerose morti nelle case di riposo.

«Rispondere con la polemica non serve. La speranza – aggiunge – è che a tempi brevissimi si facciano i tamponi a tutti gli ospiti e operatori e si proceda a prendere decisioni rapide per la massima sicurezza, convogliando anche volontari a supporto, e non escludendo trasferimenti temporanei degli ospiti. Il Governo è a fianco delle Regioni. So bene – conclude Variati – che si stanno affrontando situazioni complesse, durissime, ma al governatore del Veneto, responsabile della sanita’ regionale e quindi anche della sanità nelle case di riposo, dico che non e’ sbagliato confrontarsi, accettando contributi e preoccupazioni anche critiche, ma costruttive».

(Ph Imagoeconomica)