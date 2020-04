Sala a Salvini: «Chiese aperte? Chieda a Zaia e Fontana un’ordinanza»

«Se tu vuoi veramente arrivare a fare riaprire le chiese come dici e se lo dici non solo per fare un titolo su un giornale allora devi fare una cosa molto chiara: chiedere alla Lombardia o al Veneto che governi di fare un’ordinanza in questo senso. Altrimenti siamo sempre alle parole e non ai fatti». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala rivolgendosi in un video su Facebook al leader della Lega Matteo Salvini.

Comunque Sala «non si dice d’accordo» con la proposta di Salvini. «In questi momenti credo che la fede possa e deve essere un fatto personale e privato», aggiunge.