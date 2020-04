Borrelli: «Il giorno con meno vittime dal 19 marzo»

Secondo i dati riferiti oggi dal Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, sono 2.972 per un totale di positivi in Italia pari a 91.246. Invece sono 21.815 in tutta Italia le persone guarite dal coronavirus Covid-19, rispetto a ieri 819. Si registrano 525 nuovi deceduti, il numero di piu’ basso dal 19 marzo ad oggi.

GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS

«Questa è una nota positiva, cioè conferma che la curva comincia a scendere. Altre due note positive sono lo stop dei trasferimenti dei malati dalla Lombardia e il superamento dei guariti rispetto ai nuovi ricoverati allo Spallanzani» ha aggiunto Borrelli.

Presente anche il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro: «Tutto il sistema di contenimento ha portato ad un rallentamento significativo della diffusione. Questo dato positivo, però, va conquistato ogni giorno. Dobbiamo mantenere l’attenzione».

Lunga parte dell’appuntamento di oggi è stata dedicata al tema delle mascherine, con Borrelli che ha chiarito la sua posizione rispetto all’obbligatorietà: «Sono importanti nei luoghi pubblici ma, per esempio, non qui dove lavoro»